Auch in Chile gab es Proteste von Exil-Venezolanern. Quelle: Sebastian Beltran/Agencia Uno/dpa

Inmitten der politischen und wirtschaftlichen Krise hat in Venezuela die umstrittene Präsidentenwahl stattgefunden. Der Sieg des sozialistischen Amtsinhabers Nicolas Maduro galt als so gut wie sicher. Oppositionskandidat Henri Falcon sprach nach seiner Stimmabgabe von Wahlbetrug.



Unter anderem in Mexiko-Stadt, in Santiago de Chile und Bogota gab es Proteste gegen die Abstimmung. Zahlreiche Länder der Region, die USA und die EU kündigten bereits an, die Wahl nicht anzuerkennen.