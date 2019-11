Klaus Iohannis liegt bei den Wahlen vorn.

Quelle: Vadim Ghirda/AP/dpa

Die Präsidentenwahl in Rumänien hat Amtsinhaber Klaus Iohannis laut Prognosen mit klarem Vorsprung gewonnen. Der 60-jährige kam auf 39 Prozent der Stimmen. Er verfehlte aber die für einen Sieg in der ersten Runde nötige absolute Mehrheit und muss in zwei Wochen in einer Stichwahl gegen den Zweitplatzierten antreten.



Laut Prognosen wird die Sozialdemokratin Viorica Dancila in der Stichwahl gegen Iohannis antreten. Sie kann mit 22,5 Prozent rechnen. Mit belastbaren Ergebnissen wird am Montag gerechnet.