Präsidentschaftskandidat Gustavo Petro Quelle: reuters

Amtsinhaber und Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos darf nach zwei Amtszeiten nicht erneut kandidieren, das verbietet die kolumbianische Verfassung. In den Umfragen vorne liegen zwei Kandidaten, die zwei völlig unterschiedliche Politikentwürfe anbieten. Da ist einmal Gustavo Petro, der linksgerichtete Kandidat der Bewegung "Colombia Humana", dem es gelungen ist, die linken Kräfte des Landes zu bündeln und hinter sich zu vereinen. Der ehemalige Guerillero der vor Jahren aktiven linken Kampfgruppe "M 19" und Ex-Bürgermeister von Bogota verspricht seinen Wählern ein neues, ein nachhaltiges Kolumbien.



Zum Symbol dafür ist die Avacado geworden. Mit der Avacado-Produktion, so schwärmt Petro, seien Hunderttausende, ja sogar vielleicht über eine Million Arbeitsplätze zu schaffen. Vor allem bei den Kleinbauern, den sogenannten Campesinos, kommt diese Perspektive gut an. An ihnen ist der Aufschwung Kolumbiens, der das Land sogar in die OECD bringen wird, vorbei gegangen. Das ländliche Kolumbien hat stets den Preis für den jahrzehntelangen Konflikt zwischen linken Guerilla-Gruppen, rechten Paramilitärs, der regulären Armee und der Drogenmafia bezahlt. Und hier sterben auch heute noch Menschenrechtsaktivisten, Guerilleros, Polizisten und Soldaten.