Ein Wahlhelfer in Panama-Stadt zählt Stimmen aus.

Quelle: Arnulfo Franco/AP/dpa

Die Präsidentenwahl am Sonntag in Panama steht kurz vor Abschluss der Auszählung vor einem ungewissen Ausgang. Nach Auszählung von 92 Prozent der Stimmen führt der als Favorit ins Rennen gegangene Agrarunternehmer und frühere Landwirtschaftsminister Laurentino Cortizo (66) mit 33,0 Prozent der Stimmen vor dem ehemaligen Außenminister Romulo Roux (54), dem 31,1 Prozent zufallen.



Cortizo erklärte sich zum Wahlsieger. Roux wollte jedoch das Endergebnis abwarten. In Panama gibt es keine Stichwahl.