Morales sagte, er habe mit den Simmen der Landbevölkerung gewonnen und forderte seine Widersacher auf, ihren Betrugsvorwurf zu belegen. Die Opposition war in ihrer Ablehnung von Morales' Wahlsieg vereint. Analysten gehen davon aus, dass eine geeinte Opposition eine Chance hat, Morales in einer Stichwahl zu schlagen. Anhänger der Opposition setzten gewaltsame Proteste fort. Morales' Unterstützer gingen für ihn auf die Straße. Am Donnerstag sollten Demonstrationen in der vom Koka-Anbau geprägten Region Chapare stattfinden, wo der indigene Präsident viel Rückhalt hat.