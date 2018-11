Staatspräsident Borut Pahor sicherte sich eine weitere Amtszeit.

Der slowenische Staatspräsident Borut Pahor wird weitere fünf Jahre an der Spitze des Landes stehen. Der 54-Jährige erzielte in einer Stichwahl über 53 Prozent der abgegebenen Stimmen, teilte die staatliche Wahlkommission in Ljubljana mit. Bisher wurden 93 Prozent der Stimmzettel ausgezählt. Sein 39-jähriger Herausforderer Marjan Sarec errang danach fast 47 Prozent der Stimmen.



Die Wahlbeteiligung war mit deutlich unter 40 Prozent so niedrig wie nie, erklärte die Wahlkommission.