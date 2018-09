Jair Bolsonaro hat das Krankenhaus wieder verlassen. Archivbild Quelle: Flavio Bolsonaro/National Social Liberal Party/dpa

Der bei einem Messerangriff verletzte brasilianische Präsidentschaftskandidat Jair Bolsonaro hat das Krankenhaus verlassen. Der rechtsextreme Ex-Militär wollte laut "O Globo" noch am Samstag nach Rio de Janeiro fliegen. Zunächst blieb unklar, ob der 63-Jährige in der letzten Woche vor den Wahlen öffentliche Auftritte wahrnehmen wird.



Bolsonaro gilt bei den Wahlen am 7. Oktober als Favorit, seit ein Gericht die Kandidatur des inhaftierten Ex-Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva untersagt hat.