Christine Lagarde (Archiv)

Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Europas oberste Währungshüterin Christine Lagarde will die EZB an ihrem Stammsitz Frankfurt präsenter machen. "Als Präsidentin der EZB möchte ich, dass meine Institution den Geist dieser Gemeinschaft widerspiegelt und sich aktiv in sie einbringt", sagte Lagarde.



Sie ist seit 1. November Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) und sprach beim Neujahrsempfang der Stadt Frankfurt. "Die Stadt ist ein Vorbild, wie uns europäische Zusammenarbeit stärker machen kann", sagte die Französin.