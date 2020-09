Donald Tusk beim EU-Gipfel in Brüssel (ARchiv).

Quelle: Thierry Roge/BELGA/dpa

EU-Ratspräsident Donald Tusk will nicht für das Präsidentenamt in seinem Heimatland Polen kandidieren. Er trage zu viel "Gepäck" aus der Zeit als Ministerpräsident mit sich herum, sagte er polnischen TV-Sendern in Brüssel. Tusk wird als Politiker gehandelt, der den Rechtsruck in Polen aufhalten könnte.



Amtsinhaber Andrzej Duda unterstützt die konservative Regierungspartei PiS und muss sich im Frühjahr 2020 zur Wiederwahl stellen. Tusks Amtszeit als EU-Ratspräsident endet Ende des Monats.