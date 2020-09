Kamala Harris und Bernie Sanders.

Quelle: John Minchillo/AP/dpa

In großer Einigkeit plädieren die demokratischen Präsidentschaftsbewerber für ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump. Bei ihrer vierten Fernsehdebatte - der ersten seit der Einleitung von Vorermittlungen für ein mögliches "Impeachment" Trumps - griffen sie den Amtsinhaber an.



Ex-Vizepräsident Joe Biden und der linke Senator Bernie Sanders nannten Trump den "korruptesten Präsidenten in der Geschichte des Landes". Die Senatorin Kamala Harris kritisierte, Trump sei auch zutiefst unpatriotisch.