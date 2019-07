2008 arbeitete der Mann aus Detroit als Zimmermann auf der Baustelle des Trump Tower Hotels in Las Vegas. Bei der Feier zur Fertigstellung des höchsten, also des 189. Stockwerks, tauchte der Bauherr persönlich auf, bedankte sich bei den rund 250 Arbeitern für die Einhaltung von Zeit- und Kostenrahmen. Per Handschlag drückte Trump jedem 1.000 Dollar in die Hand. Das hinterließ bei den Bauarbeitern Eindruck, trotz der miserablen Bedingungen, unter denen sie jahrelang hatten schuften müssen. Selbst wenn einem einiges missfällt an Trumps Verhalten, so sieht es wohl Bob Kiger, zahlt es sich doch am Ende aus. Wer als Demokrat gegen Donald Trump eine Chance haben will, muss mindestens dasselbe bieten.