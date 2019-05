Der amtierende Präsident räumte seine Niederlage ein. Poroschenko betonte aber, er werde sich "nicht aus der Politik zurückziehen". Ende März hatte Selenskyj bereits die erste Runde der Präsidentschaftswahl gewonnen - ohne jegliche politische Erfahrung. Zuvor war er vor allem für seine Rolle als ukrainischer Präsident in der TV-Comedy-Serie "Sluha Narodu" - zu Deutsch: Diener des Volkes - bekannt gewesen. Wie in der Serie des Fernsehsenders 1+1, in der ein Geschichtslehrer überraschend Staatschef wird, will er nun als "einfacher Mensch", wie er sagt, das von Korruption geprägte System in seiner Heimat zerstören.