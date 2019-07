Bei der Präsidentenwahl in Taiwan will die oppositionelle Kuomintag-Partei mit dem 62-jährigen Han Kuo-yu gegen Präsidentin Tsai Ing-wen antreten. Der populäre Bürgermeister der Hafenstadt Kaohsiung setzte sich in einer parteiinternen Umfrage mit großer Mehrheit gegen den reichsten Taiwanesen Terry Gou und drei andere Bewerber durch.



Der Aufstieg zum Spitzenkandidaten für die Wahl am 11. Januar ist ungewöhnlich, da Han gerade erst sieben Monate Bürgermeister der Millionenstadt ist.