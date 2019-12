Zoran Milanovic bei der Stimmabgabe.

Quelle: Darko Vojinovic/AP/dpa

Nach der Präsidentschaftswahl in Kroatien sehen Wählerbefragungen den oppositionellen Zoran Milanovic in Führung. Die vom Nachrichtenportal "24sata.hr" nach Schließung der Wahllokale veröffentlichten Umfrageergebnisse deuteten jedoch auf ein knappes Rennen hin.



Demnach lag Milanovic mit 29,6 Prozent der Stimmen vor der Amtsinhaberin Kolinda Grabar-Kitarovic mit 26,4 Prozent. Da demnach keiner der Kandidaten im ersten Anlauf auf 50 Prozent der Stimmen kommen wird, dürfte eine Stichwahl am 5. Januar entscheiden.