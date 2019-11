Klaus Iohannis.

Quelle: Vadim Ghirda/AP/dpa/Archivbild

In Rumänien hat am Sonntag die Wahl eines neuen Staatspräsidenten begonnen. Favorit mit großem Abstand in den Umfragen ist Amtsinhaber Klaus Iohannis, der zum zweiten Mal kandidiert. Er wird von der bürgerlichen Partei PNL unterstützt.



Diese regiert erst seit einer Woche, nachdem die sozialdemokratische Vorgängerregierung per Misstrauensvotum im Parlament gestürzt wurde. Die neue Regierung hofft mit einem wiedergewählten Iohannis auf einen Neuanfang im Kampf gegen die Korruption.