Sitzung des polnischen Parlaments. Archivbild

Quelle: Grzegorz Banaszak/ZUMA Wire/dpa

Die Präsidentenwahl in Polen wird am 10. Mai stattfinden. Das gab die Vorsitzende des polnischen Parlaments, Elzbieta Witek, bekannt. Amtsinhaber Andrzej Duda von der nationalkonservativen Regierungspartei PiS führt bislang in allen Meinungsumfragen.



An zweiter Stelle in den Umfragen liegt die Kandidatin der größten Oppositionspartei Bürgerplattform (PO), Malgorzata Kidawa-Blonska. Gefolgt wird sie von dem ehemaligen Schwulenaktivisten Robert Biedron, der für ein Linksbündnis an den Start geht.