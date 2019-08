"Der Wirkstoff ist in den Zulassungsstudien an mehr als 20.000 Menschen getestet worden, dort sind keine schwerwiegenden Nebenwirkungen festgestellt worden", sagt Hartmut Hengel, der am Paul-Ehrlich-Institut, dem Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel, als wissenschaftlicher Beirat fungiert. Was nicht heißt, dass es solche Nebenwirkungen nicht geben kann. Sie könnten nur so selten sein, dass sie bisher noch bei keinem Geimpften aufgetreten sind.



Die Impfung hat allerdings eine hohe Immunogenität. Das heißt, sie kann eine Reaktion des Immunsystems auslösen. Das ist ein gewünschter Effekt, der jedoch zu unerwünschten Nebenwirkungen führen kann. Dazu gehören neben Rötungen und Juckreiz an der Einstichstelle auch Kopf- und Muskelschmerzen, Unwohlsein, Fieber und Magen-Darm-Beschwerden. "Das klingt aber alles nach ein bis zwei Tagen wieder ab", sagt Günther Schönrich, stellvertretender Direktor des Instituts für Virologie an der Charité-Universitätsmedizin Berlin. Er hält diese Impfreaktionen für vertretbar im Vergleich zu einer durchgemachten Gürtelrose. "Das kann, abhängig davon, wo es auftritt, sehr unangenehm und schmerzhaft werden", sagt Schönrich. Hinzu kommt: Wer einmal eine Gürtelrose überstanden hat, ist nicht immun. Es kann jederzeit zu einem neuen Ausbruch des Varizella-Zoster-Virus kommen. "Die neue Totstoffimpfung kann die Gürtelrose in neun von zehn Fällen verhindern", sagt Schönrich, "sie ist also durchaus eine sinnvolle und empfehlenswerte Präventionsmaßnahme."