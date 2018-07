In der prallen Sonne wird es in einem Auto schnell ziemlich heiß. Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Angesichts des Sommerwetters warnt die Polizei eindringlich, keine Kleinkinder, alte Menschen oder Tiere in einem geschlossenen Auto in der Sonne zurückzulassen. "Schon in kürzester Zeit kann es darin lebensgefährlich heiß werden", appellierten die Beamten in Kaiserslautern.



Studien belegten, dass sich das Innere eines Fahrzeugs bei 30 Grad Außentemperatur innerhalb von 5 Minuten auf 34 Grad, nach 10 Minuten auf 37 Grad und nach einer Stunde auf 56 Grad aufheizt, teilte die Polizei mit.