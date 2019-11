Ärztepräsident Klaus Reinhardt.

Ärztepräsident Klaus Reinhardt hat für "kreative Lösungen" geworben, um dringend benötigte Hausärzte für ländliche Gebiete zu gewinnen. "Man könnte darüber nachdenken, einen Teil der Medizinstudienplätze nach Regionen mit einem besonderen Bedarf an Ärztinnen und Ärzten zu verteilen", sagte der Bundesärztekammer-Chef.



Vor allem in vielen dünn besiedelten Gebieten Deutschlands drohen in den kommenden Jahren Probleme, weil sich oft nur schwer Nachfolger für frei werdende Praxen finden lassen.