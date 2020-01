Ein Arzt in einer Videosprechstunde. Symbolbild

Quelle: Carsten Koall/dpa

Die gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) setzen auf einen Ausbau von Videosprechstunden als flexible Angebote für Patienten. "Wir brauchen einen Modernisierungsschub in den Arztpraxen, damit die Chancen der Digitalisierung für die Verbesserung der Patientenversorgung genutzt werden können", sagte Stefanie Stoff-Ahnis, Vorstand des GKV-Spitzenverbands.



In fünf Jahren sollte jede fünfte Behandlung per Videosprechstunde erfolgen. Derzeit würden das Ärzte aber noch "als eine Zusatzleistung" betrachten.