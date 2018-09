Hinweisschild zum Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Archivbild Quelle: Uli Deck/dpa

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verkündet an diesem Mittwoch ein richtungsweisendes Urteil zur Kündigung wegen Mietrückständen. Überprüft wird die Praxis, neben einer fristlosen gleichzeitig eine ordentliche Kündigung auszusprechen, wenn ein Mieter mit seinen Zahlungen in größeren Rückstand geraten ist.



Laut Deutschem Mieterbund ist das gängige Praxis, um sicherzustellen, dass der Mieter tatsächlich ausziehen muss. Überprüft werden zwei Urteile des Landgerichts Berlin.