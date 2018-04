Bedford-Strohm erinnert in seiner Predigt an das Leid. Archivbild Quelle: Daniel Karmann/dpa

Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm hat in seiner Predigt am Karfreitag zur Solidarität mit Verfolgten und Opfern von Gewalt aufgerufen. Christen erinnerten sich am Karfreitag an das Leiden und Sterben Jesu Christi, sagte er in München.



Der Bischof rief die Gläubigen auf, sich gegen Ausgrenzung und Hassbotschaften einzusetzen. Hass und Gewalt seien nichts Normales, sagte er. Nach der biblischen Überlieferung wurde am Karfreitag Jesus Christus in Jerusalem gekreuzigt.