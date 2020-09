Greta Thunberg, Umweltaktivistin aus Schweden.

Quelle: Vanessa Carvalho/ZUMA Wire/dpa

Die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg bekommt den undotierten Nachhaltigkeitspreis der Sächsischen Carlowitz-Gesellschaft. Bei der Preisverleihung am 11. November im Chemnitzer Opernhaus werde die 16-Jährige jedoch nicht dabei sein, teilte die Gesellschaft mit Sitz in Chemnitz mit.



Man versuche aber, im kommenden Jahr einen Besuch in Sachsen zu organisieren. Thunberg trete "authentisch für die Rechte ihrer Generation ein" und begeistere "weltweit für den Schutz des Blauen Planeten", hieß es von der Jury.