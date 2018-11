Kanzlerin Merkel (CDU) hat die «Goldene Victoria» erhalten. Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Kanzlerin Angela Merkel ist vom Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) für ihre bisherige politische Gesamtleistung geehrt worden. Der Verband verlieh Merkel die "Goldene Victoria" in Berlin für "die erfolgreiche Bewältigung der Finanzkrise" sowie die "Führung in einem turbulenten Europa".



Die Kanzlerin sprach sich in einem kurzen Dankeswort dafür aus, die Grundwerte der Demokratie stets und immer wieder zu verteidigen. Dazu gehöre auch die Pressefreiheit.