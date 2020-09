Quelle: AP

Greta Thunberg hat einen neuen Namensvetter. Das Naturhistorische Museum in London nannte eine winzige Käferart zu Ehren der 16 Jahre alten Schwedin "Nelloptodes gretae". Der Name sei ausgewählt worden, um Thunbergs Beitrag zum Klimaschutz zu würdigen.



Der Käfer ist weniger als einen Millimeter lang und hat weder Augen noch Flügel. Das Exemplar wurde in einer Sammlung Boden- und Laubabfall aus den 1960er Jahren in Nairobi gefunden. Das Museum erhielt die Sammlung 1978 als Spende.