Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck bekommt einen Bambi. Quelle: Sophia Kembowski/dpa

Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck (77) wird mit einem Bambi ausgezeichnet. Er bekomme den Preis in der Kategorie Millennium, teilte Hubert Burda Media in Berlin mit. "Freiheit, Gerechtigkeit und der Kampf gegen jede Form von Unterdrückung: Das sind die Werte, für die Joachim Gauck als Politiker und als Mensch steht", heißt es in der Begründung.



Gauck war von 2012 an bis März dieses Jahres Bundespräsident. Die Bambis werden am Donnerstag in Berlin verliehen.