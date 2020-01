Mehrere Euro-Münzen liegen auf einem farbigen Papier. Symbolbild

Der Anstieg der Verbraucherpreise in Deutschland hat sich 2019 deutlich verlangsamt. Im Jahresschnitt lag die Inflationsrate bei 1,4 Prozent, berichtete das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Daten. Für 2018 hatte die Wiesbadener Behörde noch eine Teuerungsrate von 1,8 Prozent errechnet.



Zum Jahreswechsel zog die Inflation indes an: Im Dezember 2019 kletterten die Verbraucherpreise gemessen am Vorjahresmonat um 1,5 Prozent und damit weitaus kräftiger als im November und Oktober (1,1 Prozent).