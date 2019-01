Häuserzeile in Magdeburg.

Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Der vielerorts starke Anstieg der Immobilienpreise in Deutschland dürfte laut Experten 2018 an Dynamik verlieren. Doch eine Trendwende sehen sie nicht - auch wenn der Immobilienboom schon länger als üblich andauert.



"Die Preise dürften weiter steigen, aber weniger stark als in den Vorjahren", sagte Reiner Braun, Vorstand beim Analysehaus Empirica. Der stärkere Neubau dämpfe den Auftrieb, auch wenn das Ziel für Hunderttausende neue Wohnungen bundesweit erneut verfehlt worden sei.