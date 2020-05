Er und seine Behörde haben am Donnerstag den Jahresbericht der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe vorgestellt. Die Kraftstoff-Kartellwächter arbeiten seit rund sechs Jahren und wie der Name sagt, soll die Einheit für mehr Transparenz sorgen. Ihre Daten gibt sie an in Deutschland zugelassene Dienste weiter. Deren Informationen können Verbraucher dann abrufen - vor allem in Smartphone-Apps oder Online im Internet.