Olivia Colman mit dem Oscar als beste Hauptdarstellerin.

Quelle: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Olivia Colman hat den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewonnen. Sie wurde für ihre Rolle in "The Favourite" ausgezeichnet. Regina King wurde als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet. Sie gewann für ihre Rolle in "If Beale Street Could Talk" von Barry Jenkins.



Als bester Hauptdarsteller wurde Rami Malek ausgezeichnet. Er gewann für seine Darstellung von Freddie Mercury in "Bohemian Rhapsody". Mahershala Ali gewann als bester besten Nebendarsteller für seine Leistung in "Green Book".