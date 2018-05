Der Blogger und Moderator Richard Gutjahr. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die Autorin Marie Sophie Hingst ist bei der Verleihung der "Goldenen Blogger" zur Bloggerin des Jahres gekürt worden. Beim Online-Voting stimmten Tausende Internetnutzer für die Verfassserin des Blogs "Read on my Dear, read on".



Ein Jury-Sonderpreis ging an den Journalisten Richard Gutjahr für seinen Kampf gegen Hass im Netz. Verschwörungstheoretiker hetzen gegen ihn, seitdem er 2016 Zeuge des Terrorattentats in Nizza und des Amoklaufs am Olympia-Einkaufszentrum München geworden war.