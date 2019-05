Michael Wolf

Quelle: ap

Der preisgekrönte deutsche Fotograf Michael Wolf ist tot. Der 64-Jährige starb am Donnerstag in seinem Haus auf der Insel Cheung Chau in Hongkong. Der in München geborene und in den USA und Kanada aufgewachsene Wolf ist bekannt für seine Bilder der größten Metropolen der Welt, insbesondere Hongkong, wo er seit 1994 lebte.



Anfangs arbeitete Wolf als Fotojournalist, wandte sich aber 2003 eigenen Projekten zu und wurde mehrfach ausgezeichnet. Seine Bilder sind in großen Museen der Welt zu sehen.