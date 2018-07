Heizöl wurde im Vergleich zum Vorjahr deutlich teurer. Archivbild Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Steigende Energiepreise haben den zweiten Monat in Folge die Teuerung in Deutschland über zwei Prozent getrieben. Im Juni legten die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,1 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Auch für Lebensmittel mussten die Verbraucher mehr zahlen.



Der Anstieg der Energiepreise beschleunigte sich im Juni und lag bei 6,4 Prozent. Vor allem Heizöl (plus 30,3 Prozent) und Sprit (plus 11,3) wurden binnen Jahresfrist deutlich teurer.