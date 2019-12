Handgefertigte Pralinen.

Quelle: Patrick Pleul/zb/dpa/Symbolbild/Archiv

Ihre Weihnachtssüßigkeiten vom Schokoladen-Nikolaus bis zum Marzipanbrot lassen sich die Verbraucher in Deutschland einiges kosten. In der Weihnachtssaison 2018 gaben sie dafür über 621 Millionen Euro aus, wie aus einer Analyse des Marktforschungsunternehmens Nielsen hervorgeht - ein Plus von 1,7 Prozent verglichen mit dem Vorjahr.



"Wir beobachten, dass die Verbraucher für Weihnachtssüßigkeiten immer tiefer in die Tasche greifen müssen und die Preise deutlich gestiegen sind", sagte eine Nielsen-Süßwarenexpertin.