Viele innovative Ideen wurden bei "Jugend forscht" gezeigt. Quelle: Claus Völker/dpa

Umweltschutz, Recycling und viele technische Tüfteleien: Beim Bundesfinale des Wettbewerbs "Jugend forscht" sind Preisträger aus etlichen Bundesländern ausgezeichnet worden. Bei der Siegerehrung in Darmstadt gratulierte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU), den Jungforschern. "Sie zeigen eindrucksvoll, wie viel Talent in unseren Nachwuchswissenschaftlern steckt".



Am Bundesfinale hatten insgesamt 182 Jungforscher im Alter von 15 bis 21 Jahren mit 105 Projekten teilgenommen.