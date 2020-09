Chemie-Nobelpreisträger Akira Yoshino. Archivbild

Quelle: Anatoly Maltsev/epa/dpa

Der Chemie-Nobelpreis geht in diesem Jahr an den in Jena geborenen US-Amerikaner John Goodenough, den in Großbritannien geborenen Stanley Whittingham und den Japaner Akira Yoshino für die Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien. Diese würden zahlreich etwa in Mobiltelefonen oder Laptops eingesetzt.



Am Donnerstag folgt die Bekanntgabe der Literaturnobelpreisträger. In diesem Jahr werden zwei Autoren geehrt. 2018 wurde der Preis nach einem Skandal nicht vergeben. Am Freitag wird der Friedensnobelpreisträger benannt.