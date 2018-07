Tankstelle in Italien. Quelle: Gabriele Hafner/dpa

Auf der Fahrt in den Urlaub im richtigen Land vollzutanken, kann sich für Autofahrer richtig lohnen. So kostet ein Liter Super in Luxemburg laut ADAC im Durchschnitt nur 1,27 Euro, in den Niederlanden dagegen 1,76 Euro. Auf der Reise nach Italien empfiehlt sich ein Tankstopp in Österreich: Dort ist Super 35 Cent billiger als in Italien.



Besonders günstig sind Super und Diesel in Polen und Tschechien. Deutlich teurer als in Deutschland ist der Sprit dagegen in Frankreich und Dänemark.