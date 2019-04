Preisverleihung der Goldenen Kamera

Quelle: Hannibal Hanschke/Reuters Pool/dpa

Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg hat bei der Verleihung der Goldenen Kamera einen Appell für den Klimaschutz gehalten. "Wir stehen an einem Scheideweg unserer Geschichte", sagte die 16-Jährige unter großem Applaus.



Zu den Gewinnern gehörte auch das ZDF-Fernsehdrama "Aufbruch in die Freiheit", zudem gewann Hauptdarstellerin Anna Schudt in der Kategorie Beste Schauspielerin. Den Preis als Bester Schauspieler bekam Albrecht Schuch. Die britische Schauspielerin Vanessa Redgrave wurde für ihr Lebenswerk geehrt.