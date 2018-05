Eric Schweitzer. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Die deutsche Wirtschaft zeigt sich enttäuscht über die britischen Vorschläge für die Zeit nach dem Brexit. "Die Stimmung zwischen London und Brüssel bleibt frostig", warnte DIHK-Präsident Eric Schweitzer nach einer Grundsatzrede von Premierministerin Theresa May in London.



Es bedürfe schon sehr viel Kreativität, die britischen Vorstellungen in ein Abkommen zwischen Großbritannien und der EU zu gießen, fügte Schweitzer hinzu. "Die Wirtschaft braucht aber eine klare Orientierung."