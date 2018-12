Im Mai 2019 wird in Belgien ohnehin ein neues Parlament gewählt.

Quelle: Eric Lalmand/BELGA/dpa

Nach der Rücktrittsankündigung von Belgiens Regierungschef Charles Michel will König Philippe vermutlich heute über das entsprechende Gesuch entscheiden. Davor will sich der Monarch nach Medienberichten im Laufe des Tages erst mit den diversen Parteichefs zu Beratungen treffen, um die politischen Möglichkeiten auszuloten.



Hintergrund vom Michels Rücktritt ist eine seit zehn Tagen währende Regierungskrise. Der 42-Jährige führt die Mitte-Rechts-Koalition seit 2014 an.