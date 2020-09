Frauen gehen an Frage- und Problemstellungen anders heran als Männer. Und, dass gemischte Teams effizienter sind, ist hinreichend bekannt. "Umso diverser und internationaler, desto effektiver und besser", betont die Diplom-Ingenieurin. Hinzu komme, dass der weibliche Körper in vielen Bereichen ganz anders aufgebaut sei als der männliche. "Das fängt an beim Gleichgewichtsorgan, geht über die Funktion der Augen, das Schweiß-Verhalten, Herz-Kreislauf, Hormone sowie Knochendichte und -abbau", so Kessler. "Über diese Dinge gibt es in Deutschland einfach keine Daten, weil diese hoheitlich sind." Deswegen profitierten die deutschen Frauen auch nicht von der Medizin in der Raumfahrt-Forschung.