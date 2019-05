Sie waren eine Attraktion im Fahrerlager in Hockenheim an diesem Wochenende: Die 18 jungen Damen der "W Series" (W wie Women), die in diesem Jahr in 270 PS starken Formel-3-Autos in sechs Rennen ihre Beste ermitteln. Die Siegerin kann dann mit den 500.000 Euro Preisgeld den nächsten Schritt in ihrer Motorsportkarriere finanzieren – einen weiteren in Richtung Formel 1, wo es ja seit Giovanna Amati 1992 keine Frau mehr ins offizielle Starterfeld schaffte.