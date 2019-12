Walter-Borjans und Esken im Willy-Brandt-Haus in Berlin.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Union und SPD wollen heute über die weitere Arbeit der Koalition nach dem Wechsel an der SPD-Spitze beraten. Dazu nehmen die neuen SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans zum erstem Mal am Koalitionsausschuss bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) teil.



Esken kündigte einen konstruktiven Kurs an. "Wir bringen die Große Koalition nicht in eine Schief- oder Hängelage", sagte sie. Ihr Co-Chef Walter-Borjans ergänzte allerdings: "Das innerhalb einer Koalition Machbare darf nicht das Ziel sein."