Der neue vollelektrische Kleinbus der Volkswagen-Tochter MOIA. Quelle: Christoph Dernbach/dpa

Die neue Volkswagen-Marke MOIA hat ihr erstes eigenes Fahrzeug vorgestellt. Auf der Konferenz TechCrunch Disrupt in Berlin präsentierte MOIA-Chef Ole Harms einen vollelektrischen Minibus, der bis zu sechs Fahrgästen Platz bietet.



Das Fahrzeug wurde gemeinsam mit Volkswagen Nutzfahrzeuge und Volkswagen Osnabrück in zehn Monaten geplant, entwickelt und gebaut. Es hat demnach eine Reichweite von über 300 Kilometern und kann in knapp 30 Minuten auf 80 Prozent Ladekapazität aufgeladen werden.