Die Toronto Raptors feiern ihren Sieg.

Quelle: Frank Gunn/The Canadian Press/dpa

Die Toronto Raptors haben die Meisterschaft in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA gewonnen. Die Kanadier setzten sich im sechsten Spiel der Best-of-Seven-Serie gegen Titelverteidiger Golden State Warriors mit 114:110 (60:57) durch. Toronto gewann damit die Finalserie mit 4:2 nach Spielen.



Für die Raptors ist es der erste Meistertitel in ihrer 24-jährigen Teamgeschichte. Es ist auch das erste Mal in der Geschichte der NBA, dass ein Team aus Kanada die Meisterschaft gewinnen konnte.