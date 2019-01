Außenminister Maas vertritt Deutschland im UN-Sicherheitsrat.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bundesaußenminister Heiko Maas vertritt Deutschland heute erstmals als Mitglied im UN-Sicherheitsrat. Er nimmt in dem wichtigsten Gremium der Vereinten Nationen an einer Debatte zum Thema Klimaschutz teil.



Der Sicherheitsrat kümmert sich vor allem um die Sicherung von Frieden und um die Bewältigung von Konflikten weltweit. Wegen großer Differenzen zwischen den USA und Russland ist seine Handlungsfähigkeit derzeit eingeschränkt. Deutschland will hier auch eine vermittelnde Rolle einnehmen.