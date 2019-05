Die Buchbranche vergibt erstmals einen Deutschen Sachbuchpreis .

Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Die Buchbranche wird im kommenden Jahr erstmals einen Deutschen Sachbuchpreis vergeben. Die Auszeichnung wird am 16. Juni 2020 im Humboldt Forum in Berlin vergeben. Dies kündigte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels an.



Der mit 42.500 Euro dotierte Preis will in deutscher Sprache verfasste, nicht-fiktionale Bücher prämieren. Sie sollen einen Bezug zum Zeitgeschehen haben. Jeder Verlag aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kann zwei Titel einreichen.