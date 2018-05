Ein von Lepra entstellter Mann auf dem Roten Teppich in Cannes - dazu wäre es beinahe gekommen. Aber nur beinahe, denn der Laienschauspieler Rady Gamal konnte Ägypten nicht verlassen, weil er für eine Zwischenlandung in der Schweiz nicht das richtige Visum hatte. Gamal spielt die Hauptrolle in einem Film, der auf dem Filmfestival Aufsehen erregt hat.