Kruses einziger Sohn war 1968 tödlich verunglückt. Als der Vater wieder einmal sinnierte, welches Tier sich für ein neues Stück des Marionettentheaters als Protagonist eignen würde, kam ihm sein Kind in den Sinn. "Stefan liebte Forellen", erzählte der Autor einmal: "Und ich war erst kürzlich Besitzer einer Tiefkühltruhe geworden. Ich dachte an Forellen aus der Tiefkühltruhe, die ich Stefan an diesem Abend hätte zubereiten können." Dabei sei ihm dann der Gedanke gekommen, was wohl wäre, wenn ein urzeitliches Tier, in einem Ei eingefroren, Jahrtausende überlebt hätte.