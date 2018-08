Morrison ist neuer Premier in Australien. Archivbild Quelle: Lukas Coch/AAP/dpa

Der neue australische Premierminister Scott Morrison hat sein Kabinett vorgestellt. Er nahm dabei keine Revanche an parteiinternen Rivalen, die seinen Vorgänger Malcolm Turnbull gestürzt hatten.



Peter Dutton, der den Machtkampf gegen Turnbull angeführt und gegen den sich Morrison am Ende durchgesetzt hatte, kehrt somit auf den Posten des Innenministers zurück. Mathias Cormann, ein Dutton-Unterstützer, bleibt Finanzminister. Außenministerin Julie Bishop kündigte am Sonntag ihren Rücktritt an.